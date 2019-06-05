Неожиданно: Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром

Участница группы "НеАнгелы" Слава разводится со своим мужем пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым они воспитывают двоих детей: 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.

Заявление о разводе Каминских появилось на сайте Подольского районного суда. Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. Расторжение брака состоится 12 июня 2019 года.

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Сейчас Каминские, которые поженились в 2014 году, не комментируют развод. Только певица опубликовала загадочное фото на своей странице в Instagram, под которой поклонники в комментариях спрашивали, действительно ли Слава и Эдгар решили разойтись. На снимке артистка изображена, как в клипе на песню "Роман".

"Слава, умоляю Вас, скажите, что это фейк. Вы же идеальная семья", "И о тебе я напишу хороший роман", "Иногда случаются тяжелые времена", – пишут пользователи в сети.



Скриншот с сайта Подольского районного суда

На днях Слава Каминская прокомментировала кризис в отношениях с Эдгаром в интервью в программе "Звездный путь".

Мы выросли в разных семьях. У нас разные характеры. Эдгар – спокойный, а я более вспыльчивая. То, что для меня норма – для него не норма. В каждой семье, в которой есть плюс "нолик" совместной жизни – у всех были такие ситуации,

– сказала певица.

"НеАнгелы" – Роман: смотрите видеоклип