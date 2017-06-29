Неожиданно: Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 в Израиле, – СМИ

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Верка Сердючка
Верка Сердючка / krpress.ru

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, споет в Израиле на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в качестве приглашенного гостя.

Об этом Андрей Данилко рассказал во время записи второго полуфинала Национального отбора Евровидение-2019, пишет УНИАН со ссылкой на Новый канал. Однако публикация на novy.tv уже удалена.

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По словам Данилко, его с командой пригласили выступить на конкурсе в Тель-Авиве, на что они охотно согласились. Пока неизвестно, с какой песней выступит Верка Сердючка на сцене Евровидения-2019.

"Организаторы Евровидения уже пригласили нас выступить. И... да, мы это сделаем!", – процитировало novy.tv слова Андрея Данилко.

Добавим, что Верка Сердючка принимала участие в конкурсе Евровидение от Украины в 2007 году и заняла второе место.

 

Кроме того, 23 февраля в Украине прогремит финал Национального отбора Евровидения-2019 в Украине, жюри которого стали Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов.

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Когда и где состоится Евровидение-2019
Полуфиналы главного конкурса Евровидение в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая. Последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy".

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Теги: LifeStyle Новости культуры Евровидение Евровидение 2019
Источник: 24 Канал
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