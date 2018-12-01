Неожиданное возвращение в "Игру престолов": скоро выйдет эпизод с погибшими героями

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Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов" / Instagram/ @gameofthronesnotofficial

Чтобы не огорчать поклонников сериала, которые восхищались погибшими героями, создатели "Игры престолов" решили снять дополнительный эпизод с умершими персонажами.

Финальный сезон любимого сериала "Игра престолов" стартует в апреле 2019 года. Поклонники с нетерпением ждут новых серий и готовы к неожиданным поворотам сюжета.

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Однако главной неожиданностью для фанатов культовой ленты стало возвращение погибших героев. Как сообщило издание Entertainment Weekly, эпизод с персонажами, которые по сюжету сериала давно умерли, уже отсняли.

Съемки проходили в Белфасте и на них присутствовали Шон Бин, игравший Неда Старка, и Джейсон Момоа, сыгравший Кхала Дрого. Однако снятый эпизод не будет транслироваться вместе с финальным сезоном "Игры престолов". Он станет обособленной частью сериала.

Персонаж Нед Старк з серіалу
Персонаж Нед Старк из сериала "Игра престолов" / Instagram / @game.of.throones

Персонаж Кхал Дрого (зліва) з серіалу
Персонаж Кхал Дрого (слева) из сериала "Игра престолов" / Instagram / @esthetique_life
 

Теги: LifeStyle Кино
Источник: Lifestyle
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