Неожиданное "Вторжение": в Киеве покажут пришельцев

19 декабря в 19:00 начнется "Вторжение" – в столичной галерее Triptych: Global Arts состоится открытие выставки известного украинского художника Юрия Мусатова.

Проект "вторжение" поражает своей оригинальностью, потому что сочетает скульптуру, живопись и звуковую инсталляцию. Он устанавливает связь между античной традицией бюстов на постаментах и футуристическими образами марсиан на летающих тарелках, которые прочно укоренились в коллективном воображении в течение ХХ века. Звуковое сопровождение проекта "Вторжение" – от Шведа Эрика.

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Пришелец Юрия Мусатова – визуальная метафора инаковости, манифест креативной личности. Образ пришельца, человека "не с этой планеты", является наиболее распространенным, когда мы хотим дать характеристику кого-то, кто отличается от усредненного общепринятого социального образа. Иногда творческим людям приходится сталкиваться с подобным неприятием, что провоцирует отстраненное мироощущение. Вспомним песню Стинга "Englishman In New York": "i'm an alien, i'm a legal alien..."



Пришелец Юрия Мусатова

Для художника Юрия Мусатова этот проект имеет личное значение:

В каждом из нас живет множество разных образов, которые под влиянием обстоятельств могут находить "выход", меняя наше поведение и даже внешние проявления. В каждом из нас есть неизведанная частица-пришелец, с которым мы живем и сосуществуем. Это проект о каждом из нас, в той или иной степени.

Директор галереи Мирослава Хартмонд рассказала о своем первом знакомстве с проектом:

"Вторжение" в наше арт-пространство началось в июне этого года, когда на выставке фотографий из личного архива Ганса Гигера показали пришельца Юрия Мусатова. Это символично, потому что Гигер создал образ "чужого" для одноименного фильма, которому исполнилось 40 лет. Несмотря на свою похожесть на создание из уфологического пантеона, в изящной пластике пришельцев Мусатова и в их бесконечной вариации цветов, форм и материалов не сложно узнать руку выдающегося украинского художника.

Кто такой Юрий Мусатов?

Украинский современный художник, наиболее известный своими керамическими творениями. Родился в 1981 году в Конотопе Сумской области. В 2008 году окончил Львовскую национальную академию искусств, факультет декоративно-прикладного искусства, отделение художественной керамики. Член Национального союза художников Украины, член Международной академии керамики в Женеве. Постоянный участник персональных и групповых выставок, симпозиумов, биеннале керамики в Испании, Италии, Китае, Южной Корее, Польше, Португалии, Румынии, Словении, США, Таиланде, Турции, Венгрии, Швейцарии. Живет и работает в Киеве.

Что такое Triptych: Global Arts Workshop?

Ведущая украинская галерея современного искусства, расположенная в самом сердце Киева. С 1988 года представляет лучшие примеры украинской живописи, скульптуры и фотографии в одном из исторических домов "украинского Монмартра" Андреевского спуска. Креативная миссия галереи – строить мосты между Украиной и миром благодаря разнообразной культурной программе, которая включает выставки украинских и зарубежных художников, лекции, конференции, воркшопы, показы фильмов, а также исследовательскую и издательскую деятельность.