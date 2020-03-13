Непал отменил все экспедиции на Эверест из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса COVID-19, все весенние экспедиции альпинистов, а также выход на Эверест отменены.

Правительство Непала до конца апреля приостановило выдачу туристических виз и отменило на этот срок все экспедиции альпинистов. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

Читайте также: Подъем на Эверест закроют со стороны Тибета из-за коронавируса, – СМИ

"Приостановление действия виз, за исключением дипломатических и официальных, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля", – говорится в газете.

Запрет начнет действовать с 14 марта. Такое решение лешит Непал от многомиллионных доходов лишь за одни только экспедиции на Эверест.

В случае чрезвычайной необходимости всем иностранцам, которые хотят приехать в Непал, необходимо будет предоставить медицинскую справку о том, что они не имеют коронавирус, и подать на рассмотрение заявление в консульство Непала в своей стране,

– заявил чиновник.

Отметим, что в Непале зафиксирован один случай заражения коронавирусом.

Министр иностранных дел Украины настоятельно рекомендует согражданам отказаться от поездок за границу хотя бы на период карантина.



Страны, от которых Минздрав рекомендует отказаться во время путешествий / Инфографика 24 канала



Что известно о пандемии Covid-19?

Пандемию объявляют тогда, когда появляется новый вирус гриппа, который распространяется по всему миру, а у населения нет иммунитета к вирусу, а также эффективных средств профилактики, вакцинации и лечения. Именно такая ситуация с коронавирусом Covid-19, на сегодня болеет 126 тысяч людей по всему миру.