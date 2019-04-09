Неподалеку от Лондона открылся волшебный банк из фильма "Гарри Поттер" – "Гринготс"

Мир волшебников, в котором жил Гарри Поттер, очаровал детей и взрослых сразу после выхода первой части в 2001 году. Как результат популярности в 2012 году открылся Музей Гарри Поттера в пригороде Лондона, а на днях в павильоне студии Warner Bros. презентовали волшебный банк под названием "Гринготс".

О удивительном открытии для любителей магии и вселенной Гарри Поттера сообщает ВВС. Банк "Гринготс", в котором легендарный мальчик со шрамом имел целое хранилище с золотом, появился в музее Гарри Поттера, недалеко от Лондона.

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На территории музея уже есть знаменитая платформа 9¾ и экспресс, в котором ученики Хогвартса отправлялись на учебу, кабинет Дамблдора, директора школы, а также огромный зал-столовая. Теперь в его экспозиции также появился банк "Гринготс".

На его создание ушло около 18 месяцев, а для постройки потребовались значительные инвестиции. Над проектом волшебного банка работали члены съемочной команды фильмов о Гарри Поттере.

Также известно, что площадь "Гринготса" составляет более 1500 квадратных метров, а в помещении есть сейф знаменитой семьи колдунов Лестрейндж.



Музей Гарри Поттера, банк "Гринготс" / Getty Images



Музей Гарри Поттера, банк "Гринготс" / Getty Images