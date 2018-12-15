Неприкосновенная Меган Маркл: звездных участников Fashion Awards-2018 не подпускали к герцогине

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл, которая ожидает появления первенца, всячески защищают от излишнего внимания общественности. Даже во время церемонии награждения Fashion Awards-2018 к жене принца Гарри не подпускали никого.

Как сообщают инсайдеры издания TMZ, познакомиться или просто поздороваться с Меган Маркл становится настолько сложной задачей, как пробраться в неприступную военную базу Норт-Фокс. Ограничения в общении распространяются даже на знаменитостей.

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Это подтвердилось во время церемонии награждения премии Fashion Awards-2018. Неожиданно для всех на сцену вышла герцогиня Сассекская, которая вручила престижную награду Клэр Уэйт Келлер – дизайнеру, которая создала свадебный наряд для жены принца Гарри. Однако, по словам очевидцев, только модельер имела возможность пообщаться с Меган Маркл, а вот звездные гости мероприятия остались без внимания представительницы королевской семьи.



Меган Маркл на церемонии Fashion Awards-2018 / Twitter

Как утверждают инсайдеры, немало знакомых Меган Маркл, которые хотели поздороваться с ней, так и не смогли этого сделать. Разочарованные знаменитости рассказали, что беременную герцогиню Сассекскую охраняли представители королевской гвардии. Они действовали по протоколу "Королевского движения", согласно которому весь путь герцогини был освобожден от людей. Такие звезды, как Рита Ора, Кендалл Дженнер и Виктория Бекхэм не сдерживали своего разочарования.

Единственными, кто смог сделать совместное фото с Меган Маркл, была дизайнер Клэр Уэйт Келлер и актриса Розамунд Пайк, которая была ведущей мероприятия. Однако и те снимки сразу же попросили удалить из сети.



Меган Маркл на церемонии награждения / TMZ