Несколько раз звонили аферисты, – Цибульская дала эксклюзивный комментарий о краже машины

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Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

В звезды украинского шоу-бизнеса Оли Цыбульской украли автомобиль накануне, 5 мая. Певица сообщила об этом в социальной сети. Журналистам LifeStyle 24 удалось узнать детали того вечера и о том, как проходят поиски машины.

О том, что ворам удалось украсть автомобиль Оли Цыбульской, который она припарковала на улицах Киева, певица сообщила на своей странице в Instagram сразу же после кражи.

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Она указала все необходимые детали: марку машины, номерной знак и улицу, на которой оставила авто. В комментарии журналистам LifeStyle 24 Оля Цибульская рассказала, при каких именно обстоятельствах это произошло и что даже в такие моменты находятся те, которые хотят нажиться на чужом горе.

Я только что вернулась с гастролей. Мы решили с мужем и сыном отдохнуть в парке. Припарковали авто рядом на 2 часа. После развлечений вернулись и увидели, что авто нет. Конечно, как только я выставила этот пост в Instagram, несколько раз звонили аферисты, мол, нашли авто. Но это не более, чем афера,
– прокомментировала кражу Оля Цибульская.

 

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Теги: LifeStyle Оля Цибульская Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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