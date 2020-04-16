Несмотря на финансовый кризис принц Гарри и Меган Маркл отдали деньги на благотворительность

Из-за пандемии коронавируса принц Гарри и Меган Маркл переживают нелегкие времена. Их запланированные проекты поставили на паузу, поэтому доходы супруги пока не получают. Однако даже в затруднительном положении звездная пара не забывает о благотворительности.

По данным E News, Гарри и Меган пожертвуют 90 000 фунтов стерлингов благотворительной организации Feeding Britain. Пресс-секретарь пары уже подтвердил эти слухи и размер пожертвования, которое в гривневом эквиваленте превышает 3 миллиона.

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Вероятно, на такую ​​щедрость их вдохновил глава благотворительного фонда – архиепископ Кентерберийский. Именно он провел обряд венчания принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. Символично средства для благотворительности супруги взяли с дохода от трансляции своей свадьбы. Еще перед церемонией Гарри и Меган обсудили этот вопрос, поэтому с начала пандемии коронавируса выбрали именно организацию Feeding Britain для щедрого пожертвования.

Деньги герцогов Сассекских пойдут на помощь семьям, которые оказались в беде из-за пандемии. Тысячи британцев остались без работы из-за закрытия заводов или развлекательных центров, поэтому именно их хотели поддержать Гарри и Меган. Перед пожертвованием они совершили телефонный звонок архиепископу Кентерберийскому, с которым обсудили все вопросы об этой помощи.

А вот что касается финансового состояния самих герцогов Сассекских, западные СМИ дают неутешительные данные. По неофициальной информации, принц Гарри и Меган Маркл могут оказаться в затруднительном положении. Супруги не имеют дохода от коммерческих проектов, которые создали после выхода из королевской семьи. В то же время расходы пары немалые. Только на охрану они тратят миллионы долларов в год.

По условиям "мегзита", супруги больше не получают дотаций от королевской семьи. Однако принц Чарльз все же решил помочь своему младшему сыну. Герцог отдал Гарри 2,5 миллиона долларов на оплату охраны. Однако финансово содержать взрослого сына он не намерен, поэтому, вероятно, это была единовременная выплата.