Несмотря на эпидемию коронавируса "Мулан" таки презентовали в США: эффектные фото

В Лос-Анджелесе прошел допремьерный показ киноленты "Мулан" (Mulan), снятой по мотивам одноименного мультфильма Disney. Фильму прогнозируют немалые убытки, ведь из-за коронавируса премьеру в Китае перенесли на неопределенное время. Однако это не помешало создателям киноленты презентовать ее в Голливуде.

В ночь на 9 марта в знаменитом Dolby Theatre состоялась мировая премьера фильма "Мулан". И хоть событие было на грани срыва из-за коронавируса, представители Disney все же решили не переносить дату презентации долгожданной новинки.

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Премьера привлекла внимание мировых СМИ, ведь на красной дорожке появились все главные герои боевика. Но о мерах безопасности организаторы не забыли. На всей территории Dolby Theatre установили уголки со средствами для дезинфекции рук. Также много гостей церемонии избегали рукопожатий и объятий.

Однако это не повлияло на атмосферу светской встречи. Журналисты с восторгом фотографировали актеров, которые предстали перед ними на красной дорожке. Звездой вечера, конечно же, стала Лю Ифэй, сыгравшая главную роль в киноленте. На красную дорожку она вышла в роскошном платье от бренда Elie Saab. Наряд напоминал образ принцесс Disney, поэтому в сети не сдерживают восхищения от выхода Лю Ифэй.

В центре сюжета фильма "Мулан" – история девушки, которая стала легендарным воином Древнего Китая. Защищать страну от нападавших Мулан ушла, чтобы ее больной отец избежал службы. Съемки фильма провели представители Disney, которые из более тысячи актрис на главную роль выбрали хрупкую Лю Ифэй. Китайка владеет боевыми искусствами, поэтому убедительно сыграла воина в кадре. Поразит зрителей не только ее талантливая игра, но и спецэффекты, без которых не обходится ни один современный боевик.

В Китае кинолента "Мулан" выйдет с немалым опозданием. Из-за эпидемии коронавируса немало кинотеатров и до сих пор остаются закрытыми. Из-за этого компания Disney понесла миллионные убытки.

Этот фильм берет свои корни из традиций Китая. Поэтому, при обычных обстоятельствах, прокат в этой стране был бы главным рынком для Disney. Это большие убытки для компании,

– отметил главный аналитик портала Boxoffice Шон Роббинс.

В Украине же премьера киноленты "Мулан" запланирована на 26 марта 2020 года.