Несмотря на протесты зрителей: роль краба Себастьяна в "Русалочке" сыграет темнокожий актер

После объявления об экранизации любимой сказки "Русалочка" прошло около трех месяцев. За это время команда Disney почти определилась с актерским составом будущего римейка. Так, друга Ариэль сыграет известный американский актер и рэпер Давид Диггс.

Сразу после заявления о съемках новой экранизации "Русалочки" Disney назвали имя актрисы, которая исполнит главную роль. Ею стала 19-летняя Холли Бэйли. Несмотря на то, что фанатам сказки не понравилась ее кандидатура из-за ее цвета кожи, роль еще одного важного персонажа также выполнит темнокожий актер и рэпер.

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О том, что роль друга Ариэль сыграет Давид Диггс, сообщает издание Variety. Переговоры с 37-летним рэпером и актером кино завершились на днях, после чего он был закреплен за ролью верного помощника короля Тритона.

Стоит добавить, что 49-летняя Мелисса Маккарти может сыграть роль Урсулы, а 50-летний муж Пенелопы Крус Хавьер Бардем – короля Тритона. Также кастинговые директора активно занимаются поиском актера для роли принца Эрика, ведь 25-летний певец Гарри Стайлс отказался от участия в съемках.