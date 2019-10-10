Несмотря на протесты зрителей: роль краба Себастьяна в "Русалочке" сыграет темнокожий актер

7 Читати новину українською
Давид Диггс сыграет роль краба в новой "Русалочке"
Давид Диггс сыграет роль краба в новой "Русалочке" / thedisinsider.com

После объявления об экранизации любимой сказки "Русалочка" прошло около трех месяцев. За это время команда Disney почти определилась с актерским составом будущего римейка. Так, друга Ариэль сыграет известный американский актер и рэпер Давид Диггс.

Сразу после заявления о съемках новой экранизации "Русалочки" Disney назвали имя актрисы, которая исполнит главную роль. Ею стала 19-летняя Холли Бэйли. Несмотря на то, что фанатам сказки не понравилась ее кандидатура из-за ее цвета кожи, роль еще одного важного персонажа также выполнит темнокожий актер и рэпер.

Читайте также: Пользователи сети выступают против актрисы, что сыграет Русалочку, из-за цвета ее кожи: детали

О том, что роль друга Ариэль сыграет Давид Диггс, сообщает издание Variety. Переговоры с 37-летним рэпером и актером кино завершились на днях, после чего он был закреплен за ролью верного помощника короля Тритона.

Стоит добавить, что 49-летняя Мелисса Маккарти может сыграть роль Урсулы, а 50-летний муж Пенелопы Крус Хавьер Бардем – короля Тритона. Также кастинговые директора активно занимаются поиском актера для роли принца Эрика, ведь 25-летний певец Гарри Стайлс отказался от участия в съемках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daveed Diggs (@daveeddiggs)

 

blog_ava
Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
сегодня
2304
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
сегодня 09:06 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
82
Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
9 октября 21:02 Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
Альона Захарова 188
Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
9 октября 18:15 Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
Уляна Журба 101
Стильный Париж: подборка лучших локаций, которые вас сделают звездой Instagram
9 октября 16:13 Стильный Париж: подборка лучших локаций, которые вас сделают звездой Instagram
Анастасія Манюхіна 127
Белла Хадид празднует 23-летие: 8 малоизвестных фактов о самой успешной модели настоящего
9 октября 12:43 Белла Хадид празднует 23-летие: 8 малоизвестных фактов о самой успешной модели настоящего
Марта Вересюк 452
Новости
Больше новостей
Залиште відгук