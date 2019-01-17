Несмотря на роскошный вид, Меган Маркл снова нарушила королевские правила: неожиданные детали

Для герцогини Сассекской нарушать правила королевской семьи становится хорошей традицией. На этот раз в центре обсуждений оказались ноги беременной Меган Маркл. Она пренебрегла правилом, которого всегда придерживается королева Елизавета, хотя сделала это довольно красиво.

Накануне 37-летняя герцогиня Сассекском посетила представление цирка Cirque du Soleil, которое проходило в лондонском Альберт-холле. На торжественном мероприятии Меган появилась в роскошном вечернем платье.

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Ее образ дополнял клатч от Givenchy, а на руке сверкал браслет, который когда-то принадлежал принцессе Диане. Этот выход Меган Маркл назвали одним из самых ярких с тех пор, как она стала частью королевской семьи.

Однако беременная жена принца Гарри не прекращает доказывать обществу, что она до сих пор остается главной "бунтаркой" в монаршей семье Великобритании.

Оценивая внешний вид 37-летней герцогини Сассекской, эксперты заметили, что она очередной раз обошла стороной древние королевские правила, согласно которым женщина, которая-член королевской семьи не должна появляться на публике без колготок, а также в открытой обуви. Во время официального выхода на представление Меган Маркл нарушила сразу два правила.



Меган Маркл пришла на светское мероприятие в открытой обуви и без колготок/ Instagram / @harryheartsmeghan

К тому же, на левой ступни герцогини виднелся большой шрам. Вероятно, ее оперировали, чтобы убрать так называемую "шишку" на ноге. К слову, такая деформация стопы часто происходит из-за частого ношения высоких каблуков.



Педикюр и обувь Меган Маркл / Getty Images

Также на ногтях Меган Маркл был темный педикюр, что неприемлемо для членов королевской семьи. Стоит отметить, что Кейт Миддлтон не пренебрегает правилами и всегда следует примеру королевы Елизаветы II.



Королева Елизавета и Кейт Миддлтон придерживаются правила в отношении обуви и колготок / Коллаж: 24 канал; фото: Getty Images