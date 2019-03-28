Несмотря на слухи о беременности: 45-летняя Хайди Клум демонстрирует стройную фигуру в платье

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Хайди Клум
Хайди Клум / Getty Images

Новоиспеченная невеста Хайди Клум со своим спутником Томом Каулитцом стали гостями роскошного празднования 75-летия Даяны Росс. На вечеринке по случаю Дня рождения немецкая топ-модель похвастался стройной фигурой в довольно откровенном платье.

Около месяца назад сеть взбудоражили слухи о беременности 45-летней Хайди Клум от 29-летнего Тома Каулитца. А на днях она вышла в свет в подозрительно свободном платье, будто, скрывая животик. Однако накануне 45-летняя топ-модель пришла на празднование дня рождения Дайаны Росс в откровенном вечернем платье, демонстрируя стройные формы.

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Снимки со светского мероприятия Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram. К подбору наряда она подошла очень ответственно, поскольку на вечеринке присутствовали такие почетные гости как Бейонсе, Леонардо Ди Каприо, семьи Кардяшян-Дженнер и другие знаменитости.

Правда, немецкой супермодели удалось поразить своим образом не только гостей праздника, но и поклонников. Ведь обтягивающий фасон платья, благодаря которому можно было увидеть тонкую талию Хайди Клум, опроверг слухи о ее беременности, которые подрывают сеть уже более месяца.

Сексуальности ее образу придало глубокое декольте и распорка от бедра. 45-летняя топ-модель сияла в наряде, который полностью декорирован пайетками. А дополнила свой образ серебристыми босоножками и накидкой с перьями страуса.

Хайді Клум і Том Каулітц
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum

Хайді Клум
Хайди Клум / Getty Images

Хайді Клум
Хайди Клум / Instagram / @heidiklum

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эротика Хайди Клум
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