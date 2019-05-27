Несмотря на слухи о расставании: Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили на прогулке с дочкой

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Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой
Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой / Instagram / @lea_daily

Знаменитая модель Ирина Шейк и популярный голливудский актер Брэдли Купер впервые за долгое время появились на публике. Звездная пара вышла на прогулку с дочкой после слухов об их расставании.

Около недели назад сеть взорвали слухи о том, что одна из самых завидных пар зарубежного шоу-бизнеса переживает не лучшие времена. Поклонники подозревали, что причиной недоразумений между ними является информация о вероятном романе между Брэдли Купером и Леди Гагой. Ирина Шейк подогрела слухи о расставании своим появлением на Met Gala 2019, ведь на красной дорожке она появилась без любимого.

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Однако накануне звезды опровергли ложную информацию, даже не комментируя. Звездная семья в полном составе вышла на прогулку в Лос-Аджелесе. Ирина Шейк шла рядом со своим бойфрендом Брэдли Купером, который держал на руках их двухлетнюю дочку Лею. Чтобы не привлекать лишнего внимания, модель и актер надели кепки и солнцезащитные очки, однако преданным поклонникам все равно удалось опознать кумиров, даже несмотря на их маскировку от лишних глаз.

Ірина Шейк і Бредлі Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер / Instagram / @lea_daily

Ірина Шейк і Бредлі Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер / Instagram / @lea_daily

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Ирина Шейк
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