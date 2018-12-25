Несмотря на слухи о вражде: Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили рождественскую службу – фото

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Instagram/ @hellomaguk

Королевская семья в полном составе отправилась на предрождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины, что в Сандрингеме. Герцогини Кембриджская и Сассекская шли рядом и мило улыбались друг другу. Для праздничного выхода Кейт Миддлтон и Меган Маркл выбрали роскошные, но сдержанные наряды.

Как и в прошлом году, Меган Маркл и принц Гарри сходили в церковь Святой Марии Магдалины в канун католического Рождества вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Дети герцогов Кембриджских, вероятно, остались дома, поскольку ни на одном фото их нет, как и принца Филиппа. А вот королева Елизавета в прекрасном настроении тоже присутствовала на праздничном мероприятии.

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Для торжественного выхода Кейт Миддлтон выбрала красное двубортное пальто, на котором красовалась большая брошь из белых бриллиантов. Туфли и перчатки Кейт надела на тон темнее, чем пальто. А дополнила образ неизменным главным аксессуаром королевской семьи – шляпкой такого же цвета, как обувь.

 

Беременная Меган Маркл выбрала образ в темных оттенках. На ней было длинное синее платье, на тон темнее пальто, черные сапоги и неизменная шляпка с ярко-синими перьями. В ее руках были темный клатч и перчатки.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @hellocanadamag

Несмотря на слухи, что Кейт и Меган враждуют и их семьи будут праздновать Рождество отдельно, женщины мило улыбались друг другу вдоль дороги к церкви и радушно приветствовали поклонников, которые собрались возле церкви, чтобы увидеть герцогинь.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Герцогини Кембриджская и Сассекская мило улыбались друг другу / Instagram / @hellomaguk

92-летняя королева Елизавета, в отличие от молодых потомков, приехала в церковь на автомобиле. Она была одета в светлое пальто и шляпку с ярко-розовым акцентом.

Королева Єлизавета
Королева Елизавета ІІ / Instagram / @hrhprincgeorge

Королева Єлизавета
92-летняя королева прибыла на рождественскую службу в Сандрингеме / Instagram / @hrhprincgeorge

После торжественной службы королевская семья отправилась в поместье королевы Елизаветы, в Сандрингем, чтобы послушать ее ежегодную праздничную речь. Затем Кейт Миддлтон и Меган Маркл со своими мужьями ужинали за праздничным столом в имении монарха.

Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Гаррі, принц Чарльз
Принц Чарльз с сыновьями и их женами /Instagram / @windsor.royal.family

Теги: LifeStyle Елизавета II Кейт Миддлтон Меган Маркл Мода Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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