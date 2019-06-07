Несмотря на слухи о вражде: Виктория Бекхэм одела девушку сына Хану Кросс в свой бренд – фото

Личная жизнь старшего сына британского дизайнера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма является очень бурной. Бруклин встречается с моделью Ханой Кросс, от которой звездные родители не в восторге.

Отец Бруклина Дэвид Бекхэм настойчиво советует сыну прекратить роман с Ханой Кросс после инцидента во время Каннского кинофестиваля. В ресторане французского отеля Бруклин и Хана публично выясняли отношения, в пылу модель набросилась на фотографа с кулаками, а все СМИ пестрели резонансной новостью.

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Западные СМИ сообщали, что Виктория тоже поддерживает мнение мужа. Однако на днях дизайнер опубликовала на своей странице снимки девушки, которая снялась в фотосессии для издания Wonderland в одежде Victoria Beckham.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на снимки. Некоторые написали комплименты в комментариях, но были и те интернет-юзеры, которые заявили: "Виктория, она просто заинтересована в ваших деньгах и популярности вашей семьи".

Что известно о личной жизни Бруклина Бекхэма? По данным западных СМИ, Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на актрисе Хлое Морец, как весной 2018 года у журналистов появились фотографии, на которых парень целовался с канадской моделью Лекси Вуд. Но с красавицей он не долго встречался: уже в декабре старший сын супругов Бекхэмов познакомил семью с моделью Ханой Кросс, которая старше него на 2 года. Девушку не раз сравнивали со звездной мамой парня, а сама Виктория даже подарила манекенщице наряд собственного бренда. С тех пор пара демонстрировала идиллию, публикуя романтические фото в сети.



Во время Каннского кинофестиваля Бруклин Бекхэм и Хана Кросс осуществили несколько совместных выходов на красную дорожку. Модель засветила округлый живот, спровоцировав слухи о беременности. А в гостинице во время ссоры подралась со своим возлюбленным на глазах у ошарашенной публики.