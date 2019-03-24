Нет большего русского, чем я, – Орейро потребовала у Путина паспорт России

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Наталья Орейро на шоу " Вечерний Ургант"
Наталья Орейро на шоу " Вечерний Ургант" / Instagram-аккаунт передачи "Вечерний Ургант"

Популярная уругвайская актриса и певица, звезда культового сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро прибыла с гастролями в Россию. Кроме того, в стране-агрессоре она приняла участие в развлекательном шоу "Вечерний Ургант", во время которого попросила у хозяина Кремля Владимира Путина гражданство РФ.

Соответствующий фрагмент передачи появился в ее официальном Instagram. На кадрах Орейро призналась, что нет ни одного иностранца, который бы был большим россиянином, чем она.

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"Даже, я больше русская, чем сам Жерар Депардье (французский актер получил российское гражданство в 2013 году – 24 канал). Он только ради денег все", – заявила актриса.

Следовательно, отметила она, теперь только остается, чтоб Путин выдал ей российский паспорт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отправляем @urgantcom @vecherniy_urgant #NataliaOreiro

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"Но он не хочет... Давай, поехали, Путине, дай мне паспорт", – подчеркнула Орейро.

Насколько серьезны такие слова Орейро, сказать трудно, ведь "Вечерний Ургант" – прежде всего развлекательное шоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️Путин - дай #NataliaOreiro паспорт️ ?? #Путин #ВВП #Putin #Russia

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Концерт пока уругвайской актрисы и певицы в Санкт-Петербурге должен был состояться 23 марта, а в Москве подобное мероприятие пройдет 28 числа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтра #NataliaOreiro ждёт всех на концерте в Санкт-Петербурге ️

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Это уже не первые подобные заявления из уст Натальи Орейро. В частности, летом 2018-го она презентовала клип, в котором можно было увидеть один из главных храмов столицы – собор Василия Блаженного. Кроме того, в видеоработе звезда на русском призналась, что любит Россию.

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Теги: Новости политики Новости России LifeStyle Новости LifeStyle Кино Музыка
Источник: 24 канал
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