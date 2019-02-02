Нет сил это терпеть, – солистка группы KAZKA эмоционально отреагировала на критику хейтеров

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Группа KAZKA эмоционально прокомментировал Нацотбор на Евровидение
Группа KAZKA эмоционально прокомментировал Нацотбор на Евровидение / jetsetter.ua

Украинская группа KAZKA стремительно ворвалась в шоу-бизнес. Ее популярность можно смело назвать рекордной, поэтому коллектив решил попробовать свои силы на Нацотборе на Евровидение-2019.

Однако подготовка к грандиозному шоу не проходит легко. После презентации песни "Apart" коллектив столкнулся с изрядной критикой в сети. Сначала поклонники музыкантов утверждали, что артисты уже подхватили звездную болезнь, ведь не допустили публикации композиции быстрее запланированного дня. Впоследствии солистку группы KAZKA раскритиковали за вокал, а песню и вовсе назвали скучной.

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На такую острую критику эмоционально отреагировала Александра Зарицкая. Вокалистка группы KAZKA заявила, что не может больше терпеть нападок хейтеров.

"Нет сил это все терпеть больше. Эмоции на грани! KAZKA – за справедливость, за честную игру. Я не робот, а живой человек. Не знаю, как спою в день конкурса, какие эмоции мы подарим зрителям и выберут ли нас представлять Украину в Израиле. Я лишь знаю, что несмотря ни на что останусь человеком честным и открытым", – отметила певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Александра Зарицкая также добавила, что не умеет ругаться и давать отпор таким нападкам. Однако выступление на Нацотборе на Евровидение-2019 она считает очень важным шагом, ведь стремится помочь людям поверить в чистую любовь благодаря своей песне "Apart".

Я не умею метко ссориться, убедительно врать и делать сенсации на чужих именах. Я не борец в социальных сетях! Просто верю всей душой, что этой песней я смогу хоть немного вселить в людей веру в настоящую любовь,
– добавила Александра Зарицкая.

К слову, в первый день февраля группа KAZKA презентовал свою песню "Apart". Именно с этой композицией артисты поборются за возможность представить Украину на Евровидении-2019. Перед премьерой коллектив подогревал интерес украинцев и оттягивал презентацию, поэтому, возможно, именно это ожидание возмутило пользователей сети.

Слушайте новую песню группы KAZKA "Apart": аудио

Теги: LifeStyle KAZKA Евровидение 2019 Музыка
Источник: 24 Канал
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