Популярный стриминговый сервис Netflix вернется к съемочному процессу над вторым сезоном "Ведьмака" (Witcher) уже в июле 2020 года. Съемки были приостановлены еще с начала карантина в марте-месяце, но в команде сериала уже готовятся к работе.

Весь Голливуд стоял на паузе, поскольку пандемия коронавируса поставила под угрозу всех людей в Китае, США, Европе и других странах мира. Самые масштабные киноработы прекратили свое производство на неопределенный срок и только сейчас вводят новые "карантинные правила", чтобы вернуться на съемочную площадку, сообщает 24 канал.

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Поэтому фанаты популярного сериала "Ведьмак" (2019) точно обрадуются новости, что съемки сериала стартуют уже в июле. Они будут проходить по специальным правилам безопасности, разработанным британским правительством для борьбы с распространением инфекции. Об этом сообщили в издании The Independent.

Стоит напомнить, что первый сезон "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли вышел на экраны Netflix 20 декабря 2019 года. В первом сезоне было 8 эпизодов. В целом работу кинофанаты оценили одобрительно, хотя нашли немало неточностей по сравнению с книгой Анджея Сапковского, по которой снят сериал. Премьера второго сезона "Ведьмака" запланирована на 2021 год.