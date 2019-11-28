Netflix арендовал старейший кинотеатр в Нью-Йорке, чем спас его от закрытия: подробности

12 Читати новину українською
Кинотеатр, который арендовал Netflix / Фото из открытых источников

Кинокомпания вместе со стриминговым сервисом Netflix не прекращает удивлять своих фанатов, однако на этот раз не будущими премьерами. Представители сервиса заявили, что теперь в одном из кинотеатров Нью-Йорка можно будет смотреть только их фильмы. Кроме того, картины будут транслироваться не где-нибудь, а в старейшем зале мегаполиса.

На сайте Deadline сообщается, что компания Netflix арендовала старейший кинотеатр Нью-Йорка сроком на 10 лет. Такое известный американский сервис будет практиковать впервые. Однако, что самое интересное, театр The Paris Theatre был на грани закрытия, поскольку он является единственным и старейшим однозальным кинотеатром в Нью-Йорке.

Смотрите также: Netflix посвятил потрясающий ролик персонажу Аль Пачино в фильме "Ирландец": видео

Поэтому, арендовав помещение, компания Netflix спасла его от закрытия. Добавим, что театр Paris открылся еще в 1948 году. На презентации зала присутствовало много знаменитостей, среди которых Марлен Дитрих. Однако в августе 2019 года кинозал закрылся из-за финансовых проблем. Представители Netflix заявили, что будут устраивать в театре не только показы фильмов, но и мероприятия, которые организует их компания.

Лига Европы: расписание матчей и турнирная таблица
сегодня
1510
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Netflix Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
сегодня 11:14 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11840
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
27 ноября 11:15 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 21037
Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить
26 ноября 18:21 Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить
Юлія Турелик 8553
Во Львове состоялся допремьерный показ фильма "Цена правды": фото и интересные детали встречи
26 ноября 18:00 Во Львове состоялся допремьерный показ фильма "Цена правды": фото и интересные детали встречи
Уляна Журба 119
10 лучших фильмов ужасов 2019 года, от которых мурашки по коже
26 ноября 15:06 10 лучших фильмов ужасов 2019 года, от которых мурашки по коже
Марта Вересюк 384
Новости
Больше новостей
Залиште відгук