Netflix арендовал старейший кинотеатр в Нью-Йорке, чем спас его от закрытия: подробности

Кинокомпания вместе со стриминговым сервисом Netflix не прекращает удивлять своих фанатов, однако на этот раз не будущими премьерами. Представители сервиса заявили, что теперь в одном из кинотеатров Нью-Йорка можно будет смотреть только их фильмы. Кроме того, картины будут транслироваться не где-нибудь, а в старейшем зале мегаполиса.

На сайте Deadline сообщается, что компания Netflix арендовала старейший кинотеатр Нью-Йорка сроком на 10 лет. Такое известный американский сервис будет практиковать впервые. Однако, что самое интересное, театр The Paris Theatre был на грани закрытия, поскольку он является единственным и старейшим однозальным кинотеатром в Нью-Йорке.

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Поэтому, арендовав помещение, компания Netflix спасла его от закрытия. Добавим, что театр Paris открылся еще в 1948 году. На презентации зала присутствовало много знаменитостей, среди которых Марлен Дитрих. Однако в августе 2019 года кинозал закрылся из-за финансовых проблем. Представители Netflix заявили, что будут устраивать в театре не только показы фильмов, но и мероприятия, которые организует их компания.