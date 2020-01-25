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Netflix будет снимать мультипликационный фильм о Ведьмаке

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Кадр из "Ведьмака" / IMDb

Премьера первого сезона сериала "Ведьмак" была феерической. После этого его создатели взялись за разработку новых историй. Кроме даты выхода второго сезона сериала, стриминговый сервис Netflix анонсировал выход аниме-фильма о ведьмаке.

Издание Redanian Intelligence сообщает о том, что аниме-фильм выйдет перед вторым сезоном сериала "Ведьмак", который запланирован на 2021 год. Стриминговый сервис уже начал работу над мультипликационным фильмом, который планируют представить в 2020 году.

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Известно, что сценарий к ленте написан Бо ДеМайо, который был создателем третьего эпизода первого сезона сериала "Ведьмак" и также будет автором одного из восьми эпизодов второго сезона.

Информацию о создании аниме-фильма подтвердили на официальной странице Netflix в твиттере.

Слухи правдивы, новая история Ведьмака в работе! Аниме-фильм "Ведьмак: Ужас волка" вернет нас к новой угрозе, с которой столкнется континент,
– говорится в сообщении.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Netflix Кино Сериал "Ведьмак"
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