Netflix добавил новую функцию: теперь на сайте видно популярные ежедневные проекты

Известная кинокомпания и потоковый сервис Netflix порадовали своих подписчиков ожидаемым обновлением. Теперь на их официальном сайте можно увидеть, какие 10 самых интересных запросов искали пользователи сервиса.

О том, что представители Netflix наконец решили сделать политику своего сервиса более прозрачной относительно рейтингов и просмотров собственных проектов сообщается на сайте Deadline. Добавим, что ранее сервис тщательно скрывал просмотры фильмов или сериалов.

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Теперь компания дает своим фанатам доступ к десяти самым популярным ежедневным поисковым запросам в двух категориях "Кино" и "Телешоу". Для этих разделов будут доступны два отдельных списка, которые ежедневно обновляться в соответствии с потребностями подписчиков.

Данная функция была успешно протестирована в Великобритании и Мексике. Пользователи потокового сервиса положительно восприняли обновления. Поэтому теперь 10 самых популярных ежедневных проектов будут доступны и в других странах.