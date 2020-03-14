Netflix и Disney останавливают кинопроизводство из-за вспышки коронавируса

Крупнейшие корпорации Netflix и Disney приняли решение прекратить запланированные съемки фильмов и телевизионных шоу из-за пандемии коронавируса. Представители компаний отметили, что пока трудно спрогнозировать, повлияет ли это на отсрочку мировых премьер. Они отметили, что возобновят работу в ближайшее время.

Мировая эпидемия коронавируса уже успела сказаться на съемках самых ожидаемых картин и на проведении масштабных мероприятий в сфере моды и музыки. Как сообщает издание The Verge, решение коллег по цеху поддержали ведущие гиганты в сфере кинопроизводства – Netflix и Disney.

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Согласно официальным подтверждением, Netflix приостанавливает производство в США и Канаде на две недели, в соответствии с государственными ограничениями и мерами безопасности. Сейчас съемки картин "Очень странные дела", "Грейс и Фрэнки", "Секс/Жизнь" и мюзиклом "The Prom" заморожены.

Представители Disney заверили, что среди многочисленных съемочных команд не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Они отметили, что возобновление работы будет зависеть от текущих обстоятельств и восстановят как можно быстрее.

В это время другие ведущие корпорации – Sony Pictures, Paramount, Universal и Warner Bros – не огласили о вынужденных ограничениях в кинопроизводстве. Warner Bros пришлось заморозить съемки только биографического фильма Elvis, над которым работал зараженный коронавирусом Том Хэнкс.

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Мы тесно сотрудничаем с соответствующими австралийскими службами здравоохранения, чтобы установить и связаться со всеми, кто контактировал с этим человеком. Здоровье и безопасность членов нашей компании всегда остаются нашими главным приоритетами. Мы принимаем меры, чтобы защитить всех, кто работает над нашими индустрией во всем мире,

– заявил представитель Warner Bros.

Стоит напомнить, что в конце февраля огромные развлекательные парки Disney закрылись в Токио из-за вспышки коронавируса. Закрыть парки развлечений призвало японское правительство, поскольку сейчас оно пытается отменить все массовые мероприятия на ближайшие недели. Накануне такое решение касалось подобных развлекательных мест в Гонконге и Шанхае.