24 канал техно Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Netflix экранизирует детскую книгу легендарного Пола Маккартни

3 Читати новину українською
Netflix экранизирует детскую книгу Пола Маккартни / Википедия

Студия Netflix продолжает реанимировать популярные произведения, давая им новую жизнь. Так, в список будущих экранизаций попала книга "Высоко в облаках" легендарного Пола Маккартни.

На сайте издания The Hollywood Reporter сообщается, что студия Gaumont вместе с корпорацией Netflix снимет фильм по мотивам книги "Высоко в облаках", которая вышла в свет в 2005 году.

Интересно! "На высотах Нью-Йорка": появился украинский трейлер к экранизации бродвейского мюзикла

В источнике говорится, что будущая полнометражная картина получила режиссера, которым стал номинант Оскара Тимоти Рекарт, а также сценариста, в кресло которого сел Джон Крокер, известный фильмом "Приключения Паддингтона 2".

Что интересно, в мультфильме прозвучат песни легендарной группы Beatles, однако о других деталях сюжета или дате выхода ленты создатели пока не сообщают.


Обложка книги Пола Маккартни / Википедия

Строительство "Северного потока 2" приостановилось из-за санкций
сегодня
1143
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Netflix Кино The Beatles
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 07:42 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 91916
20 декабря 18:00 Зимний сезон: где в Украине можно бюджетно отдохнуть на горнолыжном курорте
Яніна Ткачук 1843
20 декабря 17:22 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 2879
20 декабря 15:24 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 20-22 декабря
Юлія Михайлова 82
20 декабря 12:57 Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор
Квітослава Туз 820
Новости
Больше новостей
Залиште відгук