Netflix экранизирует детскую книгу легендарного Пола Маккартни

Студия Netflix продолжает реанимировать популярные произведения, давая им новую жизнь. Так, в список будущих экранизаций попала книга "Высоко в облаках" легендарного Пола Маккартни.

На сайте издания The Hollywood Reporter сообщается, что студия Gaumont вместе с корпорацией Netflix снимет фильм по мотивам книги "Высоко в облаках", которая вышла в свет в 2005 году.

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В источнике говорится, что будущая полнометражная картина получила режиссера, которым стал номинант Оскара Тимоти Рекарт, а также сценариста, в кресло которого сел Джон Крокер, известный фильмом "Приключения Паддингтона 2".

Что интересно, в мультфильме прозвучат песни легендарной группы Beatles, однако о других деталях сюжета или дате выхода ленты создатели пока не сообщают.



Обложка книги Пола Маккартни / Википедия