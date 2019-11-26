Netflix назвал дату выхода второго сезона "Половое воспитание" с Джиллиан Андерсон

Стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода второго сезона ожидаемого комедийного сериала "Половое воспитание" (Sex Education). Лента с Джиллиан Андерсон увидит свет уже в январе следующего года.

О дате выхода второго сезона сериала "Половое воспитание" (Sex Education) сообщили представители Netflix.

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На официальной странице компании в твиттере появилось сообщение, в котором указывается, что второй сезон ленты увидит свет уже 17 января 2020 года.

Главные роли неизменно исполнят Джиллиан Андерсон и Эйса Баттерфилд, однако в ленте стоит ожидать также новых персонажей, о которых создатели сериала пока умалчивают.

Get in losers, the new term is starting. Sex Education s2 streaming 17 January 2020. pic.twitter.com/itDARGz5ba — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 25, 2019

Напомним, комедийно драматический сериал "Половое воспитание" рассказывает проблемы учеников средней школы в небольшом английском городке Мурдейл. В центре сюжета предстает 16-летний юноша Отис, который переживает не лучший период в своей жизни. Его родители развелись, поэтому он остался жить с матерью, которая работает секс-терапевтом. Он часто слышит слово "секс" в своем доме, а также разговоры на "взрослые" темы, поэтому у него зародилась идея создать в школе подпольные курсы сексуального воспитания.