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Netflix объявил актерский состав своей адаптации о Шерлоке Холмсе

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Кадр из фильма "Шерлок Холмс" 2011 года / IMDb

История сверхразумного, ловкого и скрупулезного частного детектива пользуется большой популярностью уже много лет. Шерлок Холмс получил адаптацию в виде полнометражного фильма, сериала, киносимфонии и даже компьютерной игры. Однако историй с ним не бывает многовато, поэтому стриминговый сервис Netflix снимает еще одну ленту о его приключениях.

Фанаты Шерлока Холмса подтвердят: самые популярные проекты с участием данного персонажа – это одноименный фильм с Робертом Дауни-младшим и сериал, где Шерлока сыграл Бенедикт Камбербэтч. Однако стриминговый сервис Netflix бросил себе и предыдущим создателям так называемый вызов, решив снять новый телесериал. Об этом сообщает RadioTimes.

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По словам представителей, их работа станет полноценным переосмыслением хорошо знакомой классической истории. Он даже получил другое название, которое будет звучать, как "Нелегалы". Проект уже нашел своих героев. Главные роли в будущей экранизации сыграют Генри Ллойд–Гьюз, известный ролью в сериале "Убивая Еву", и Ройс Пирресон, который играет в популярной ленте "Ведьмак".

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Именно они окажутся в центре сюжета, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, однако в несколько иных образах. Если в классической истории эти герои отважные, умные и ловкие, то в сериале "Нелегалы" эти двое будут жить "на новый лад". Они будут присваивать себе достижения группы уличных мальчишек, которым удается раскрывать самые громкие преступления.

Шерлок від Нетфлікс
Актеры сериала про Шерлока Холмса от Netflix / Коллаж: LifeStyle 24

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Netflix Сериал "Ведьмак"
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