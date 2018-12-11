Netflix опубликовал официальный трейлер к третьему сезону сериала "Лемони Сникет: 33 несчастья"

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"Лемони Сникет: 33 несчастья"
"Лемони Сникет: 33 несчастья" / Instagram/ @_netflixers

Новый официальный трейлер к третьему сезону популярного приключенческого сериала "Лемони Сникет: 33 несчастья" стриминговая компания Netflix опубликовала 10 декабря.

Новый трейлер к культовому сериалу, снятому по мотиву детской книжки "33 несчастья", появился на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

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В главных ролях, как и всегда, Нил Патрик Харрис, Патрик Уобертон, Малина Вайсман, Луис Хайнс и Пресли Смит.

Стоит напомнить, в сериале "Лемони Сникет: 33 несчастья" рассказывается о трех детях, которые остались сиротами после ужасного пожара. Под свою опеку их берет граф Олаф, который направляет все свои силы на то, чтобы захватить их наследие.

Третий сезон "Лемони Сникет: 33 несчастья" выйдет на экраны 1 января 2019 года.

Смотреть трейлер третьего сезона сериала "Лемони Сникет: 33 несчастья" (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 канал
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