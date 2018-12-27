Netflix опубликовали первый трейлер фильма "Черное зеркало" с неожиданными событиями: видео

В сети появился первый трейлер пятого сезона сериала "Черное зеркало: Bandersnatch" (Black mirror: Bandersnatch). Неожиданный поворот событий поразил поклонников научно-фантастической киноленты.

Новость о том, что сериал "Черное зеркало" будет продлен на пятый сезон, взорвала сеть в марте 2018-го года. Короткий тизер к сиквелу авторы ленты опубликовали на официальной странице фильма в Twitter. Именно тогда стало известно, что продолжение получит название "Bandersnatch".

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В ноябре 2018-го года в сети появилась новость о том, что в пятом сезоне сериала будет играть американская певица и актриса Майли Сайрус. Ее заметили в Южной Африке со съемочной командой. Позже поклонников фантастическо-научной ленты удивили стилем продолжения "Черного зеркала", сообщив, что он выйдет в форме 5-часового фильма (312 минут) и окончание эпизода зрители смогут выбрать сами.

Как известно, премьера следующей части "Черное зеркало: Bandersnatch" выйдет в конце декабря. Кинокомпания Netflix уже готовит поклонников к выходу нового эпизода. Они опубликовали первый трейлер на своем YouTube-канале.

В новом эпизоде события разворачиваются в 1984 году. В центре сюжета молодой перспективный программист, который работает над созданием интересной видеоигры. Однако не все в его работе шло так гладко. Фантастическое пребывание в игре заполоняло все больше реальность и ставило под сомнение существование в настоящем времени.

Смотреть трейлер к сериалу "Черное зеркало: Bandersnatch" (видео):