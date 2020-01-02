Netflix оставил зрителей без сериала "Друзья" до весны 2020: в чем причина

Ситком исчез из широких экранов до весны этого года. Права на показ "Друзей" перекупил конкурент Netflix – новый онлайн-кинотеатр HBO Max, который запустят только в мае 2020 года. За пять лет корпорация WarnerMedia за показ сериала отдала 425 миллионов долларов.

Подписчики стримингового сервиса в США могли насладиться эпизодами ситкома в последний раз 31 декабря 2019 года. Как сообщает еженедельник Variety, будущий американский интернет-сервис HBO Max выкупил исключительные права на показ сериала "Друзья".

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Главный конкурент Netflix начнет работу только в мае 2020 года, однако уже активно заботится о том, чтобы их пользователи могли просматривать эксклюзивный контент. Да, подписка на HBO Max будет стоить американцам около 15 долларов в месяц. Кроме 236 эпизодов ситкома "Друзья" подписчики получат лицензированный просмотр многочисленных программ, фильмов и телешоу.

Известно, что для получения исключительных прав на сериал "Друзья" WarnerMedia заплатили 85 миллионов долларов в год. Общая сумма сделки составила 425 миллионов долларов.

О том, что "Друзья" покидают стриминговий сервис, представители Netflix сообщили еще летом 2019 года.

The One Where We Have To Say Goodbye.



We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang — Netflix US (@netflix) 9 июля 2019 г.

Пользователи болезненно отреагировали на долгое отсутствие свободного просмотра любимого сериала. 1 января они оставили сотни твиттов со словами разочарования.

really bad start to 2020 when i woke up at 5:42am and they already took friends off of netflix. frick. — sophie temple (@sophietemple1) 1 января 2020 г.

Напомним, что американский ситком "Друзья" может снова появиться на экранах в том же актерском составе, что и прежде. Телеканал HBO осенью начал переговоры о съемках специального эпизода со сценаристами сериала и главными героями.