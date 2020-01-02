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Netflix оставил зрителей без сериала "Друзья" до весны 2020: в чем причина

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Сериал "Друзья" / WARNER BROS. TELEVISION

Ситком исчез из широких экранов до весны этого года. Права на показ "Друзей" перекупил конкурент Netflix – новый онлайн-кинотеатр HBO Max, который запустят только в мае 2020 года. За пять лет корпорация WarnerMedia за показ сериала отдала 425 миллионов долларов.

Подписчики стримингового сервиса в США могли насладиться эпизодами ситкома в последний раз 31 декабря 2019 года. Как сообщает еженедельник Variety, будущий американский интернет-сервис HBO Max выкупил исключительные права на показ сериала "Друзья".

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Главный конкурент Netflix начнет работу только в мае 2020 года, однако уже активно заботится о том, чтобы их пользователи могли просматривать эксклюзивный контент. Да, подписка на HBO Max будет стоить американцам около 15 долларов в месяц. Кроме 236 эпизодов ситкома "Друзья" подписчики получат лицензированный просмотр многочисленных программ, фильмов и телешоу.

Известно, что для получения исключительных прав на сериал "Друзья" WarnerMedia заплатили 85 миллионов долларов в год. Общая сумма сделки составила 425 миллионов долларов.

О том, что "Друзья" покидают стриминговий сервис, представители Netflix сообщили еще летом 2019 года.

Пользователи болезненно отреагировали на долгое отсутствие свободного просмотра любимого сериала. 1 января они оставили сотни твиттов со словами разочарования.

Напомним, что американский ситком "Друзья" может снова появиться на экранах в том же актерском составе, что и прежде. Телеканал HBO осенью начал переговоры о съемках специального эпизода со сценаристами сериала и главными героями.

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Автор: Марина Джура
Теги: Кино LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Netflix
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