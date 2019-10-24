Netflix показал трейлер сериала об украинце, признанного виновным в нацистских преступлениях

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Фильм про Ивана Демьянюка
Фильм про Ивана Демьянюка / www.pastemagazine.com

После минисериала "Чернобыль", который взорвал сеть за минимально короткое время, американская компания Netflix решила пойти путями британского HBO. Уже вскоре в сети будет доступен к просмотру сериал об известном украинце.

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix появился первый трейлер к сериалу The Devil Next Door. Вероятно, украинское название будет звучать как "Сосед дьявола".

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События развиваются во времена СССР. В центре сюжета предстает украинец Джон, который на родине был известен как Иван Демьянюк. Его признают виновным в нацистских военных преступлениях, а также лишают американского гражданства.

Премьера сериала состоится уже 4 ноября этого года.

Смотреть трейлер к сериалу The Devil Next Door: видео

Что известно об Иване Демьянюке?
Украинца, который родился 3 апреля 1920 года, называли "Иваном Грозным" или же "плачем Собибора" (Собибор – концентрационный лагерь, созданный нацистами в 1942 году, – LifeStyle 24). В 1940 году он стал солдатом Красной Армии, а в 1942 в Крыму попал в плен к немцам.

До Второй мировой войны он работал трактористом и водителем грузовика в колхозе села Дубовые Махаринцы, что сейчас в Винницкой области. В 1952 году с семьей переехал в США, где работал автомехаником и впоследствии получил гражданство.

Через некоторое время судья лишил его американского гражданства, потому что ему показалось, что тот подал ложные показания о военных годах. 1980-е годы стали для Ивана настоящим адом. Его начали обвинять в нацистских преступлениях, за что приговорили в Израиле к семи годам лишения свободы. 17 марта 2012 года украинец умер в доме для престарелых, так и не выйдя на волю с 1980-х годов.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
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