Netflix посвятил потрясающий ролик персонажу Аль Пачино в фильме "Ирландец": видео

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Аль Пачино и Роберт де Ниро в фильме "Ирландец" / IMDb

Накануне, 27 ноября, на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера драматического фильма "Ирландец", главные роли в котором исполнили легендарные Аль Пачино и Роберт де Ниро. Так, по случаю дебютного показа на ресурсе американской компании Netflix появился ролик, посвященный персонажу Аль Пачино.

Видео опубликовали представители Netflix на ютуб-канале стримингового сервиса накануне, 27 ноября, по случаю премьеры.

Больше о фильме: Аль Пачино и Роберт де Ниро в новом трейлере к фильму "Ирландец": захватывающее видео

В бандитской драме Мартина Скорсезе 79-летний Аль Пачино сыграл персонажа Джимми Хоффе, который попал в список двадцати пяти гангстеров, убитых деятелем профсоюзов и известным мафиози Фрэнком Ширане. Он работал под прозвищем "Ирландец".

Фильм, работа над которым продолжалась с 2014 года, основан на реальных событиях. Мировая премьера ленты состоялась 27 сентября, однако в общем доступе появилась только вчера, 27 ноября.

Аль Пачино в ролике, посвященном его персонажу в фильме "Ирландец": видео

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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