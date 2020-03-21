Netflix пожертвует 100 миллионов долларов работникам киноиндустрии в разгар коронавируса

Ведущая стриминговая платформа создаст благотворительный фонд, направленный на помощь работникам киноиндустрии, которые потеряли доход из-за остановки производства на фоне пандемии. Netflix пожертвует 100 миллионов долларов на кинопроекты по всему миру.

Сейчас лидеры в области моды, кино и шоу-бизнеса взяли на себя ответственность помогать финансово в борьбе с распространением коронавируса. Если одни жертвуют средства на улучшение медицинской сферы, то другие готовы поддержать молодых коллег. Так, Netflix объявил о создании благотворительного фонда, бюджет которого составит 100 миллионов долларов.

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Вчера, 20 марта, финансовый директор Тед Сарандос заявил, что Netflix поддержит творческую отрасль во всем мире. Руководство компании понимает, что большинство творческого персонала осталось без прибыли и потеряло свои должности: часто они получают почасовую зарплату и живут от проекта до проекта.

"Телевизионные и кинопроекты сейчас приостановлены почти во всем мире, оставив сотни тысяч съемочных групп без работы: актеров, электриков, водителей, парикмахеров и визажистов и множество других работников", – говорится в заявлении.

Большинство средств из благотворительного фонда будут направлены в США, Канаду, Европу и страны Латинской Америки. Также Тед Сарандос отметил, что 15 миллионов долларов будут выплачены некоммерческим организациям, которые будут оказывать срочную помощь работникам Netflix.

Мы такие же сильные, как и люди, с которыми мы работаем, и Netflix повезло, что мы можем помочь тем, кто больше всех пострадает в нашей отрасли в это непростое время,

– отметил финансовый директор.

Напомним, что на прошлой неделе одна из крупнейших корпорации Netflix объявила о приостановлении запланированных съемок фильмов и телевизионных шоу из-за пандемии коронавируса. Тогда представители компании отмечали, что пауза продлится всего две недели.

По состоянию на 21 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 11 402 человека. Общее количество инфицированных – 275 452 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели свыше 88 тысяч человек.



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