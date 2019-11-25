Netflix снимет приквел к фильму скандального Полански "Китайский квартал": подробности

Известный европейский и голливудский кинорежиссер Роман Полански получит приквел к своего культового фильма "Китайский квартал". Производством займется кинокомпания Netflix.

О том, что культовый фильм Романа Полански, который недавно появился в центре секс-скандала, "Китайский квартал" получит приквел, сообщает издание Deadline.

Читайте также: Известного режиссера Романа Полански хотят устранить из гильдии режиссеров Франции из-за секс-скандала

Что интересно, продолжение картины 1974 года будет многоэпизодным. Так, сценарий к сериалу напишут 57-летний Дэвид Финчер и 85-летний Роберт Таун. Второй, к слову, работал также над оригинальной частью, которая получила Оскар в категории "Лучший оригинальный сценарий". Эти же кинодеятели выступят сопродюсерами будущей картины.

По сюжету фильма 1974 года, частный детектив Джейк Гиттес, родом из Лос-Анжелеса, берется за дело, которое ему поручил состоятельный человек. Он должен выяснить все детали о тайном романе жены заказчика. Однако ему придется предстать в центре событий, которые связаны между собой и, как он замечает, расследование дела ведет не к измене.

Так, главным героем приквела станет юный Гиттес, который только пришел в эту отрасль и начинает принимать заказ, как частный детектив.

О других деталях сюжета и дате выхода приквела пока неизвестно.



Постер фильма "Китайский квартал" 1974 года / IMDb