Netflix снимет продолжение популярного сериала "Викинги": подробности

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"Викинги": продолжение 6 сезона / IMDb

Ирландско-канадский телесериал "Викинги" сначала был создан специально для телеканала History. Однако продолжение популярного проекта состоится на стриминговом сервисе Netflix, который также взялся за съемки нового сезона.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал продолжение сериала и оно получило название "Викинги: Вальхалла". Как известно, 6 сезон "Викингов", который станет последним, стартует уже 4 декабря на телеканале History, для которого с самого начала был создан режиссером Майклом Херстом. Однако его продолжение будет выходить на ресурсе Netflix.

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На сайте издания The Hollywood Reporter сообщается, что сиквел будет состоять из 24 эпизодов, а "Викинги: Вальхалла" – это его официальное название. По сюжету, события сериала будут разворачиваться через 100 лет после событий предыдущих сезонов. А в центре сюжета предстанут такие викинги: Лейф Эриксон, Фрейдис, Харальд III Суровый и Вильгельм и завоеватель.

Режиссером сериала традиционно выступит Майкл Херст, а шоураннером – Джеб Стюарт. Как известно, съемки будут проходить в Ирландии, однако дату премьеры пока не называют.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VIKINGS (@historyvikings)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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