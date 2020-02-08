Netflix впервые назвал фильмы, которые попали под цензуру в разных странах: список

Американская стриминговая платформа Netflix на протяжении 23 лет предлагает зрителям множество фильмов и сериалов. Однако представители компании решились признаться, что далеко не все картины стали доступными для зрителей во всем мире. За последние пять лет контент обеднел на 9 фильмов, которые удалили с сайта по требованию правительств определенных стран.

Стриминговый гигант Netflix существует с 1997 года. Впервые за всю 23-летнюю историю существования компания решилась признаться, какие ленты так не увидели зрители под давлением цензуры. С 2015 до 2020 года с официального сайта было удалено девять фильмов и сериалов. Однако эта процедура предполагает немало важных деталей.

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Как сообщает портал Axios, чтобы тот или иной контент исчез со стриминговой платформы, руководство компании должно получить письменное обращение от представителей власти страны. Немало решений Netflix пришлось оспаривать через суд. Однако все же в пяти странах навсегда исчезли ряд картин, которые, по мнению правительства, имели токсичное влияние на граждан их государства.

2015 год – детективный сериал "Мост" (по требованию Новой Зеландии, где его признали "нежелательным" к просмотру).

2017 год – фильм Стэнли Кубрика "Цельнометаллическая оболочка" (по требованию Вьетнама, картина посвящена войне во Вьетнаме).

2017 год – фильм ужасов "Ночь живых мертвецов" (по требованию Комиссии Германии по защите молодежи).

2018 год – телешоу "Готовим на уровне", фильм "Легенда 420" и сериал "Раскосяченные" (по требованию Сингапура).

2019 год – телешоу "Патриотический шаг с Хасаном Минхаджем" (по требованию Саудовской Аравии).

2019 год – фильм "Последнее искушение Христа" (по требованию Сингапура).

2020 год – фильм "Последнее похмелье "(по требованию Сингапура).

Напомним, что американская кинокомпания Netflix была вынуждена добавить правки в документальный сериал "Дьявол по соседству" по требованию правительства Польши. Премьер-министр Матеуш Моравецкий написал письмо директору платформы с требованием добавить пояснительные надписи об оккупации нацистским режимом Польши во Второй мировой войне.

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