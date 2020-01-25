24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Netflix выпустил документальный сериал о мировой эпидемии в разгар коронавируса из Китая

46 Читати новину українською
"Эпидемия: как предотвратить распространение" от Netflix / Netflix

В начале этой недели Netflix выпустил шесть эпизодов нового документального сериала "Эпидемия: как предотвратить распространение". Сюжет построен вокруг людей, которые пытаются побороть вспышку новой эпидемии, которая держит весь мир в страхе и панике.

Загадочный коронавирус быстрыми темпами распространяется из Китая в другие страны. В попытке остановить эпидемию органы здравоохранения и фармацевтические компании начинают разработку вакцины. Представители киноиндустрии принимают собственные меры по информированию общественности и привлечению внимания общества к глобальной проблеме.

Читайте также: Когда будет готова вакцина против коронавируса: прогнозы специалистов

Во вторник, 21 января, на американской стриминговой платформе Netflix состоялась премьера шестисерийной документальной ленты "Эпидемия: как предотвратить распространение" ("Pandemic: how to prevent an outbreak"). Зрители могут наблюдать за героями, которые борются против гриппа, и узнать об их усилиях, направленных на прекращение очередной глобальной вспышки.

Когда мы говорим о новой вспышке эпидемии вируса, мы не ставим вопрос, будет ли она, мы ставим вопрос, когда она состоится,
– сообщают в трейлере сериала.

"Эпидемия: как предотвратить распространение" отмечает необходимость поиска путей разработки вакцины против распространения новых вирусов и борьбы с эпидемиями, поскольку ученых постигло недостаточное финансирование в области исследований и здравоохранения.

Коронавирус – это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Отметим, что сейчас подтверждено более 900 случаев заболевания. Новый вид коронавируса, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны и распространяется по миру. Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку. Специалисты говорят об опасениях пандемии.

Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
сегодня
1414
Автор: Марина Джура
Теги: Пневмония в Китае 2020 Netflix Новости LifeStyle LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 648
сегодня 09:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 9182
24 января 16:30 Хватит примитизировать образ украинца, – интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 287
23 января 21:30 Пятерка самых привлекательных образов супермодели Даутцен Крус
Юлія Девда 712
23 января 13:40 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Квітослава Туз 1783
Новости
Больше новостей
Залиште відгук