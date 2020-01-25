Netflix выпустил документальный сериал о мировой эпидемии в разгар коронавируса из Китая

В начале этой недели Netflix выпустил шесть эпизодов нового документального сериала "Эпидемия: как предотвратить распространение". Сюжет построен вокруг людей, которые пытаются побороть вспышку новой эпидемии, которая держит весь мир в страхе и панике.

Загадочный коронавирус быстрыми темпами распространяется из Китая в другие страны. В попытке остановить эпидемию органы здравоохранения и фармацевтические компании начинают разработку вакцины. Представители киноиндустрии принимают собственные меры по информированию общественности и привлечению внимания общества к глобальной проблеме.

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Во вторник, 21 января, на американской стриминговой платформе Netflix состоялась премьера шестисерийной документальной ленты "Эпидемия: как предотвратить распространение" ("Pandemic: how to prevent an outbreak"). Зрители могут наблюдать за героями, которые борются против гриппа, и узнать об их усилиях, направленных на прекращение очередной глобальной вспышки.

Когда мы говорим о новой вспышке эпидемии вируса, мы не ставим вопрос, будет ли она, мы ставим вопрос, когда она состоится,

– сообщают в трейлере сериала.

Check out the new @netflix docuseries trailer “Pandemic: How to Prevent an Outbreak” releasing 1/24/2020 on Netflix. It was a privilege being part of this international series and highlighting the important topic of pandemic preparedness https://t.co/jZkFOynVZ7 pic.twitter.com/z02Mxf3UxL — ️ Dr. Syra Madad (@syramadad) January 12, 2020

"Эпидемия: как предотвратить распространение" отмечает необходимость поиска путей разработки вакцины против распространения новых вирусов и борьбы с эпидемиями, поскольку ученых постигло недостаточное финансирование в области исследований и здравоохранения.

Коронавирус – это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Отметим, что сейчас подтверждено более 900 случаев заболевания. Новый вид коронавируса, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны и распространяется по миру. Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку. Специалисты говорят об опасениях пандемии.