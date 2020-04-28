Netflix выпустил первый эпизод минисериала о коронавирусе

Стриминговая платформа Netflix сняла документальный сериал о COVID-19. Он получил название Coronavirus. Explained – "Коронавирус. Разъяснение" и покажет зрителю все, что сейчас удалось узнать ученым и врачам о природе недуга. Первая серия уже доступна для просмотра.

В то время, когда весь мир охвачен пандемией коронавируса, разъяснить обществу текущую ситуацию взялся кинематограф. Американская компания Netflix собрала в один минисериал все, что удалось выяснить о неизвестной ранее болезни COVID-19, которая беспощадно забрала жизни тысячи инфицированных.

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"В 2020 году мир изменился. Этот тематический сериал исследует пандемию коронавируса, усилия для борьбы с ней и методы для управления ментальным здоровьем", – говорится в описании документальной картины.

Первый эпизод доступен для бесплатного просмотра на стриминговой платформе Netflix. Он рассказывает о том, как коронавирус стал глобальной пандемией, изменив жизнь людей так, какой мы ощущаем ее сейчас. Эта дебютная серия – четкий информативный обзор COVID-19. Она длится около получаса.

Коронавирус. Разъяснение: смотрите трейлер первого эпизода онлайн

В мире подтверждено более 3 миллионов случаев инфицирования COVID-19. 212 516 человек умерли от осложнений, а 934 403 пациентам удалось выздороветь. Вспышку диагностировали в США, Испании, Италии, Франции и Германии.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала