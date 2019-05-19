Нетрадиционная тусовка: Игорь Кондратюк прокомментировал Евровидение-2019

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Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк / Instagram / @kondratiuk_official

18 мая прогремел финал международного конкурса Евровидение-2019, победу на котором одержал голландец Дункан Лоренс, второе место завоевал итальянец Mahmood с "мужской исповедью" Soldi, а третье – россиянин Сергей Лазарев. Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк решил прокомментировать выступления певцов.

Об этом Кондратюк рассказал в интервью изданию "ФАКТЫ". Украинский продюсер признался, что для него Евровидение-2018 в Португалии вышло интереснее конкурса в нынешнем году.

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Игорь Кондратюк считает, что в прошлом году жюри Евровидения переоценило представителя от Швеции и недооценило украинского Melovin. Также он добавил, что в 2019 году Швеция тоже получила высокий бал от жюри, что похоже "на дань уважения организаторам, которые, в основном, являются шведами".

"Голландец занял второе место по мнению зрителей и третье – по мнению жюри. В сумме это ему дало первое место. Швеция имела на два балла больше от жюри. В этом году они снова ставят шведа на первое место. Это уже немного похоже на дань уважения организаторам, которые, в основном, являются шведами. Но, на мой взгляд, оценка не соответствует уровню песни. Во время Евровидения, которое проходило в Киеве, у шведа песня была намного интереснее", – отметил телеведущий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Lundvik (@johnlundvik)

 

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По мнению Игоря Кондратюка, актуальной является песня Soldi исполнителя из Италии Mahmood, однако "постановка странная".

Итальянец вообще уникальный – он занял четвертое место у зрителей и у жюри, а по сумме баллов – на втором. Песня у участника хитовая, но постановка очень странная. Какая-то дешевая. Ребята, которые ему пританцовывали, наверное, не прошли бы даже кастинг в любой украинский танцевальный балет. Но музыкально, однозначно, мелодия заседает в голове,
– добавил он.

Mahmood – Soldi: смотрите выступление на Евровидении-2019

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Кондратюк признался, что выступление француза-андрогина Билала Хассани с песней Roi ему совсем не понравилось.

"Мне показалось, что нынешний финал был наиболее ЛГБТ-шным за все время, которое я наблюдаю за конкурсом. Когда в конце гранд-финала на сцену вышла Кончита Вурст, у меня появилось ощущение, что это уже слишком. Ситуацию усугубило и выступление исландцев. В общем, абсолютно нетрадиционная тусовка. Что касается француза – он мне вообще не понравился. Я бы его выступление оценил, как "шо попало", – сказал украинский продюсер.

Билал Хассани – Roi: смотрите выступление

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Также Игорь Кондратюк остро раскритиковал представителя Израиля Коби Марими с песней Home.

Израиль показал совершенно бессмысленное "чудо"! Артист был совершенно не харизматичным, скорее, наоборот. Наверное, просто израильтянам некого послать. Впрочем, для небольших стран – это нормальная история,
– заявил он.

Коби Марими – Home: смотрите выступление

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Евровидение 2019 Евровидение
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