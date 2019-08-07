Нетта Барзилай год находилась в тайных отношениях: романтические фото с избранником

Израильская певица Нетта Барзилай (Netta), которая одержала победу на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Португалии, уже около года встречается с бойфрендом Илоном.

Романтические снимки любимый Нетты – Илон Бенор (Elan Benor) публикует еще с марта 2019 года. Тогда же он заявлял, что провел невероятные 6 месяцев своей жизни с артисткой, за что ее бесконечно благодарил.

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"Шесть месяцев любви, приключений, открытий, долгих перелетов, сюрпризов, концерты, гостиницы, Париж, Бухарест, Лос-Анджелес, но лучшее среди всего этого: вместе. Шесть месяцев делить жизнь с вдохновенным, сильным, ярким, увлекательным человеком на Земле. Шесть месяцев назад я не мог представить, что моя жизнь перевернется с ног на голову. Не существует никого другого, с кем бы я хотел этим поделиться. Впереди еще много всего", – писал тогда влюбленный мужчина на своей странице в Instagram.

Илон Бэрон и Нетта Барзилай / Instagram / @elanbenor

6 августа он опубликовал новое сообщение, в котором поблагодарил любимую за незабываемый день рождения в Амстердаме (ему исполнилось 26) и за год, проведенный вместе.

Итак, сегодня я хочу пожелать себе (и всем вам) провала! Потерпеть неудачу, ведь так вы найдете возможность для роста. Если вы терпите неудачу, вы становитесь лучше. Никто не стал тем, кем он является, без ошибок... Я верю, что путем ошибок мы лучше всего приобретаем опыт, мы учимся быть устойчивыми. Спасибо, Нетта, за прекрасный день рождения и невероятный год вместе,

– проникновенно обратился к любимой Илон.

Сама же 26-летняя Нетта воздерживается от каких-либо комментариев о личной жизни и не публикует в своем Instagram совместных фото с любимым-незнакомцем.

Что известно о Нетте Барзилай?

Девушка стала победительницей конкурса Евровидение-2018, который проходил в Лиссабоне, Португалия. После достоверных прогнозов букмекеров артистка с зажигательной песней "Toy" получила первенство на Евровидении и привезла победу в Тель-Авив, Израиль. Еще с 2018 года было немало скандалов, связанных с местом проведения музыкального события, а сам конкурс террористы из сектора Газы обещали сорвать. Однако Евровидение-2019 прошло довольно спокойно и победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней Arcade.