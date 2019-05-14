Нетта Барзилай грандиозно открыла первый полуфинал Евровидения-2019: эффектное видео

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Евровидение 2019 первый полуфинал - видео выступления Нетты Барзилай
Нетта Барзилай на Евровидении-2019 / www.gettyimages.com

Победительница международного музыкального конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай открыла первый полуфинал нынешнего шоу. 26-летняя исполнительница представила яркое выступление с песней Toy прошлого года, которая не только заняла первую строчку в рейтинге конкурса, но и побила все мировые чарты.

Нетта Барзилай вышла на главную сцену Тель-Авива, где сегодня проводится первый полуфинал Евровидения-2019, в стильном и очень эффектном образе – сияющем боди-корсете, подчеркивающем ее пышнотелую фигуру. Для прически она выбрала свой фирменный собранный хвост с розовыми прядями.

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Шоу-балет Нетти Барзилай дополнил дебютное выступление нынешнего шоу в Израиле, а спецэффекты со световым шоу подыграли восхищение гостей Евровидения. Следовательно, зрители были под впечатлением от увиденного и пели песню вместе со своей землячкой и фавориткой.

Нетта Барзилай – Toy: смотреть видео онлайн

 

 

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Теги: LifeStyle Музыка Евровидение Евровидение 2019 Новости Израиля Нетта Барзилай
Источник: LifeStyle 24
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