Нетта Барзилай презентовала новую песню Nana Banana: видео
Израильская певица и победительница музыкального конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай презентовала новую ритмичную песню Nana Banana.
В рамках финала Евровидения-2019, прогремевшего в субботу, 18 мая, в Тель-Авив Нетта Барзилай зажгла на сцене с новой песней Nana Banana.
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Для выхода Барзилай надела короткое платье ярко-желтого цвета. Поклонники были в восторге от выступления израильской звезды, ведь каждая ее песня отличается энергетикой и ритмичностью.
Нетта Барзилай – Nana Banana: смотрите выступление на финале Евровидения-2019
Днями ранее на официальном YpuTube-канале Нетти было опубликовано лирик-видео песни Nana Banana.
Нетта Барзилай – Nana Banana: смотрите лирик-видео
Источник: LifeStyle 24
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