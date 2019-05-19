Нетта Барзилай презентовала новую песню Nana Banana: видео

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Нетта Барзилай
Нетта Барзилай / Instagram / @nettabarzi

Израильская певица и победительница музыкального конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай презентовала новую ритмичную песню Nana Banana.

В рамках финала Евровидения-2019, прогремевшего в субботу, 18 мая, в Тель-Авив Нетта Барзилай зажгла на сцене с новой песней Nana Banana.

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Для выхода Барзилай надела короткое платье ярко-желтого цвета. Поклонники были в восторге от выступления израильской звезды, ведь каждая ее песня отличается энергетикой и ритмичностью.

Нетта Барзилай – Nana Banana: смотрите выступление на финале Евровидения-2019

Днями ранее на официальном YpuTube-канале Нетти было опубликовано лирик-видео песни Nana Banana.

Нетта Барзилай – Nana Banana: смотрите лирик-видео

 

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Теги: Новости Израиля Евровидение 2018 Евровидение Евровидение 2019 Нетта Барзилай LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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