Нетта Барзилай воссоздала образ принцессы Disney: пикантные фото

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Нетта Барзилай
Нетта Барзилай / Instagram / @nettabarzi

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай любит эпатировать в сети. Звезда каждый раз примеряет необычные наряды, демонстрируя свой оригинальный стиль. На этот раз израильская артистка воссоздала образ принцессы Disney – очаровательной Жасмин.

После победы на вокальном шоу Евровидение-2018 эпатажная певица Нетта Барзилай получила мировую славу. Пожалуй, после такого триумфа каждый меломан с легкостью узнает артистку, ведь она имеет оригинальный стиль исполнения песен и не менее уникальный вкус к вещам.

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Пышнотелая Нетта Барзилай каждый раз удивляла своих поклонников яркими публичными выходами. А на днях звезда воплотила свою мечту и перевоплотилась в принцессу студии Disney. Зажигательная израильтянка надела образ возлюбленной Аладдина – Жасмин: она предстала перед камерами в широких штанах синего цвета и топе. Свой look Нетта Барзилай дополнила лаконичным образом, украшениями и макияжем в стиле мультипликационной принцессы.

Всегда мечтала быть принцессой Disney, – призналась Нетта Барзилай.

Видимо, новый фильм о приключениях Аладдина вдохновил певицу на такой нетипичный образ. В сети Нетта Барзилай показала, что в таком очаровательном и несколько пикантном наряде вышла на концерт. Во время выступления она исполнила зажигательные хиты, а за кулисами фотографировалась с мужчиной, который выполнял роль Аладдина на шоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений netta barzilai (@nettabarzi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений netta barzilai (@nettabarzi)

 

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Теги: Музыка LifeStyle Евровидение 2018 Нетта Барзилай
Источник: LifeStyle 24
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