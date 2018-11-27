Неудачная шутка: испанского комика будут судить за необычное использование флага
В Испании в Мадриде будут судить комика, который высморкался в национальный флаг страны во время телевизионной сценки.
Об этом сообщает AP.
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29-летнего комика Даниэля Матео будут судить за надругательство над национальным символом и разжигание ненависти. За это нарушение испанец может оказаться за решеткой на срок до четырех лет.
Скриншот с видео выступления комика
Матео сказал, что он обеспокоен имиджем страны, поскольку "клоун должен стоять перед судьей просто потому, что он выполнял свою работу".
Тем не менее, некоторые интернет-пользователи призвали к бойкоту канала, который транслировал программу. Люди осуждают поступок Матео на фоне существования значительных сепаратистских настроений в Каталонии.