Неудачная шутка: испанского комика будут судить за необычное использование флага

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В Испании в Мадриде судить комика, который высморкался в национальный флаг страны во время телевизионной сценки.
В Испании в Мадриде судить комика, который высморкался в национальный флаг страны во время телевизионной сценки. / Фото из открытых источников

В Испании в Мадриде будут судить комика, который высморкался в национальный флаг страны во время телевизионной сценки.

Об этом сообщает AP.

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29-летнего комика Даниэля Матео будут судить за надругательство над национальным символом и разжигание ненависти. За это нарушение испанец может оказаться за решеткой на срок до четырех лет.

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Скриншот с видео выступления комика

Матео сказал, что он обеспокоен имиджем страны, поскольку "клоун должен стоять перед судьей просто потому, что он выполнял свою работу".

Тем не менее, некоторые интернет-пользователи призвали к бойкоту канала, который транслировал программу. Люди осуждают поступок Матео на фоне существования значительных сепаратистских настроений в Каталонии.

Теги: LifeStyle
Источник: Lifestyle
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