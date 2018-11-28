Неудобная ситуация: королева Летиция и первая леди Китая встретились в нарядах одного цвета

Королевская семья Испании принимала президента Китая и его жену в своей резиденции. На официальную встречу во дворце Сарсуэла главные леди своих стран пришли в платьях одного оттенка.

Король Испании Филипп VI вместе с супругой Летицией организовали официальный прием в своем дворце для почетных гостей из Китая. К ним пришли президент Республики Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

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Для торжественного ужина королева выбрала синее платье без рукавов с юбкой плиссе. Закрытое декольте и миди-длина платья подчеркивали изысканность испанского стиля. Она завершила свой элегантный образ туфлями-лодочками на каблуке, которые были подобраны в тон к платью и бриллиантовыми украшениями – серьгами и браслетом.



Королева Летиция с мужем Филиппом VI / Instagram / @euro_royals



Королева Летиция / Instagram / @euro_royals

Но не только королева Летиция выбрала для важной встречи наряд синего цвета. Пэн Лиюань пришла на ужин в платье такого же оттенка. Однако они отличались стилем, поэтому леди не придали этому сильного значения. Первая леди Китая пришла на ужин в платье до колен с воротником-стойкой, что от было украшено полоской жемчуга. В ее ушах тоже были маленькие сережки с жемчугом.



Королева Летиция и первая леди Китая Пэн Лиюань / Instagram / @spanish.royals