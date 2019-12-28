Неужели снова замуж: Слава Каминская заинтриговала красноречивым фото

Личная жизнь солистки группы "НеАнгелы", которая летом в этом году получила статус холостячки, остается под пристальным взглядом поклонников. Она в очередной раз провоцирует громкие обсуждения своими публичными заявлениями и загадочными фотографиями. Так, Слава опубликовала фото, на котором предстала в элегантном свадебном платье.

Недавно певица шокировала поклонников поцелуем с экс-мужем Эдгаром Каминским на праздновании дня рождения общих детей пятилетнего Леонарда и четырехлетней Лауры. Бывшие супруги только начали проливать свет на семейные отношения и постепенно засыпали друг друга обвинениями.

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Судя по всему, Слава и Эдгар сумели простить все обиды и сохранили теплые отношения.

Я знаю, вы хотите обсудить! Мы родители своих детей! Да, чувства, возможно, есть! Но у каждого своя жизнь! Точка,

– написала она на инстаграм-странице.

Слава Каминская на официальной странице в инстаграме опубликовала фотографию, на которой примерила свадебное платье. Исполнительница позирует в обтягивающем полупрозрачном платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Несмотря на эмоции звезды, она взволнована и счастлива. Можно предположить, что этот кадр сделан в мастерской во время примерки свадебного наряда.

Подписчики Славы уже успели окрестить ее невестой.

Вскоре после развода Слава Каминская рассказала, что она не одинока, но имя избранника раскрывать не стала. Она уверена, что счастье любит тишину. Ранее звезда опубликовала в инстаграме фото с провокационной подписью, демонстрируя кольцо, которое напоминает обручальное.