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Неужели снова замуж: Слава Каминская заинтриговала красноречивым фото

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Певица Слава Каминская / Instagram / @babaslavka

Личная жизнь солистки группы "НеАнгелы", которая летом в этом году получила статус холостячки, остается под пристальным взглядом поклонников. Она в очередной раз провоцирует громкие обсуждения своими публичными заявлениями и загадочными фотографиями. Так, Слава опубликовала фото, на котором предстала в элегантном свадебном платье.

Недавно певица шокировала поклонников поцелуем с экс-мужем Эдгаром Каминским на праздновании дня рождения общих детей пятилетнего Леонарда и четырехлетней Лауры. Бывшие супруги только начали проливать свет на семейные отношения и постепенно засыпали друг друга обвинениями.

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Судя по всему, Слава и Эдгар сумели простить все обиды и сохранили теплые отношения.

Я знаю, вы хотите обсудить! Мы родители своих детей! Да, чувства, возможно, есть! Но у каждого своя жизнь! Точка,
– написала она на инстаграм-странице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Слава Каминская на официальной странице в инстаграме опубликовала фотографию, на которой примерила свадебное платье. Исполнительница позирует в обтягивающем полупрозрачном платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Несмотря на эмоции звезды, она взволнована и счастлива. Можно предположить, что этот кадр сделан в мастерской во время примерки свадебного наряда.

Подписчики Славы уже успели окрестить ее невестой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

Вскоре после развода Слава Каминская рассказала, что она не одинока, но имя избранника раскрывать не стала. Она уверена, что счастье любит тишину. Ранее звезда опубликовала в инстаграме фото с провокационной подписью, демонстрируя кольцо, которое напоминает обручальное.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Слава Каминская Звездные свадьбы
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