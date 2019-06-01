Хайди Клум – 46: как супермодель отвечает на критику

1 июня известная немецкая топ-модель Хайди Клум отпраздновала свое 46-летие. Несмотря на возраст, звезда ведет активную жизнь, продолжает работать в моделинге и даже снимается обнаженной. В социальных сетях пользователи часто критикуют ее, обращая внимание на то, сколько модели лет, и советуют искать более приличное занятие.

Ранее модель рассказала о недоброжелательных отзывах в эфире программы "Шоу Эллен ДеДженерес" передает журнал Elle.

Читайте также: 44-летняя Хайди Клум показала провокационные фото в белье

Как известно, Хайди Клум является лицом собственной дизайнерской линии нижнего белья Heidi Klum Intimates и других брендов. Поэтому знаменитость часто позирует перед камерами в сексуальных нарядах.

Все советуют найти другое занятие. В такие моменты я задумываюсь о женщинах, которым 50, 60, 70... Неужели у нас есть срок годности и после определенного возраста мы уже не можем себя чувствовать сексуальными?

– возмущенно отметила Хайди Клум.

По словам модели, она будет продолжать фотографироваться в нижнем белье, потому что взрослые женщины тоже могут рекламировать одежду.

"Неужели взрослые женщины не могут сниматься в рекламе? Именно поэтому я оголяюсь", – заявила Хайди Клум.