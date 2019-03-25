Невероятной красоты каньон в Исландии закрыли для туристов из-за Джастина Бибера: детали

Видеоклип на песню I'll Show You Джастина Бибера стал не только объектом обсуждений из-за красивые локации в съемках ролика, но и из-за проблемы, которую он вызвал. Дело в том, что после выпуска клипа в 2015 году к каньону Фьядрарглйуфур в Исландии начали приезжать тысячи туристов, которые вызвали настоящую экологическую катастрофу.

Уже не первый раз в мире шоу-бизнеса музыканты и актеры снимаются на фоне удивительных мест в странах, где еще не ступала нога туриста. Но после этого локации становятся очень популярными и к ним начинают приезжать туристы, чтобы побывать в тех же местах, что и Джастин Бибер, или же просто насладиться захватывающими видами.

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Джастин Бибер – I'll Show You: смотрите видео онлайн

Каньон Фьядрарглйуфур в Исландии стал одним из таких, куда с 2015 года от даты выпуска видеоклипа наведалось полмиллиона туристов. По данным The Telegraph, в 2017 году каньон посетили 150 тысяч туристов, а в следующем году их количество выросло до 282 тысяч. В следствии чего каньон стал загрязненным из-за мусора, который регулярно оставляют путешественники, флора и фауна почти уничтожена, а некоторые растения даже находятся на грани исчезновения.

Поэтому экологи закрыли каньон для пеших прогулок, а Агентство по охране окружающей среды Исландии попросило публичных извинений от Джастина Бибера за то, что его видеоработа стала причиной экологической катастрофы.