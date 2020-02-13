Невероятные масштабы: Ким Кардашян ошеломила игровой комнатой детей

Светская львица Ким Кардашян поделилась видео, где показала игровую комнату своих детей, масштабы которой поражают. У наследников Ким, можно сказать, есть своя маленькая квартира.

Представительница телесемейства, звездная мамочка Ким Кардашян не перестает поражать поклонников. На днях она опубликовала серию фото, на которых дети веселятся и лакомятся сладостями в тематическом парке развлечений Stormi World. Теперь знаменитость решила поделиться местом, где ее сыновья и дочери проводят свободное время. Короткие ролики Ким распространила в инстаграм-сторис.

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Судя по видео, можно сделать вывод, что для детей Кардашян выделила огромную комнату, которую разделила на разные зоны. Так они играют и не мешают друг другу. Посередине комнаты можем увидеть горку. Есть много разнообразных игрушек: солдатики, куклы и их домики, кухня, стиральная машина, мягкие игрушки и еще многое другое.

Как говорит Кардашян, ее девочки любят играть в супермаркет, поэтому в комнате есть игрушечная касса и даже магазин мороженого.

Игровая комната детей Ким Кардашян: смотреть видео онлайн

Изюминка игровой звездных детишек – музыкальные инструменты. Кардашян сделала в комнате сцену, на которой видим барабанную установку, скрипку, фортепиано.

Дети унаследовали от Канье любовь к музыке, поэтому у нас есть маленькая сцена,

– прокомментировала ролик знаменитость.

Кроме этого всего, в детской есть еще и проектор, который выводит на стену изображение, так что дети могут еще и смотреть мультфильмы. А также есть зона, отведенная для занятий творчеством. Там детки рисуют и занимаются уроками.

Игровая комната детей Ким Кардашян: смотреть видео онлайн