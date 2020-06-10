Сегодня, 10 июня, известный певец Виктор Павлик должен был жениться во второй раз, однако пандемия коронавируса изменила планы влюбленных. Его невеста Екатерина Репяхова рассказала подробности бракосочетания и публично призналась в любви к артисту.

Трогательное сообщение появилось в инстаграм-профиле невесты Виктора Павлика. Из-за карантина и пандемии коронавируса пара не смогла собрать гостей на свадьбу в Днепре и перенесла торжество на середину августа.

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Екатерина Репяхова призналась, что именно этот день, 10 июня, они выбрали еще в ноябре прошлого года и сразу приобрели обручальные кольца. Она призналась, что с нетерпением ждет свадебной церемонии, ведь хочет поделиться любовью с близкими. Девушка спокойно отнеслась к современным обстоятельствам, которые помогли ей в очередной раз убедиться, что жизнь неожиданная.

Сейчас Екатерина стремится только к стабильности, уверенности в завтрашнем дне, здоровью и добру в сердцах людей. Даже несмотря на отмененную свадьбу она решила публично выразить Виктору Павлику своеобразный обет. Невеста призналась певцу в любви и пообещала всегда быть рядом.

Сегодня мое сердце наполнено любовью и нежностью. Я всегда буду рядом, буду поддержкой и опорой для любимого. Моя миссия оберегать, поддерживать и беречь твою жизнь,

– чувственно написала Екатерина Репяхова.

Стоит отметить, что популярный артист вместо подготовки к свадьбе с молодой невестой проводил время со старшим сыном Александром Павликом и внуком Давидом. К ним присоединилась и избранница звезды. Семья на выходные отправилась в Затоку, что на Одесчине. Фолловеры не скупились на комплименты Виктору Павлику и отметили его поразительную схожесть с потомками.