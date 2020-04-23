Невеста "Холостяка" Никиты Добрынина рассказала об отношениях с ним: У меня больше нет сомнений

Популярная украинская блогерша и невеста Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась пикантной фотографией и рассказала, за что любит своего избранника. По словам Даши, любимый дарит ей головокружительное счастье и у нее нет сомнений относительно брака с ним.

Даша и Никита активно готовились к свадьбе, которая должна была состояться в мае этого года. Однако влюбленные вынуждены были отменить праздник из-за пандемии коронавируса. Однако это не мешает им показывать искренние чувства и выражать нежные слова. Именно так сделала Даша в последней публикации на личной инстаграм-странице.

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Квиткова заростила горячий кадр, который сделан во время страстного поцелуя на кровати. Никита позирует на фото с обнаженным торсом, а Даша в кружевном черном белье и белых шортах. Ее волосы соблазнительно спадают назад, а на лице девушка сделала естественный макияж. Также невеста сделала маникюр белого цвета.

В откровенном посте красавица призналась, как Никита изменил ее жизнь и делает по-настоящему счастливой.

"Я искала недостатки в своей фигуре, а он восхищается ею.

Я не любила свои кудрявые волосы, а ему они пришлись по душе.

Я стеснялась своего звонкого смеха, а он делает все, чтобы я смеялась еще громче.

Я наносила каждый день тональную основу на лицо, а он просит не делать этого и говорит, что я красивее без нее.

Я боялась замужества, а он сделал все, чтобы я радовалась и ждала с нетерпением этого дня.

Я встретила своего человека.

Мне греют сердце все его поступки, как он заботится обо мне и бережно относится ко всему, что связано со мной.

Ему интересно всё, что есть в моей жизни. Он с уважением относится к моим родным и друзьям.

Он участлив и неравнодушен.

Он не играет в бестолковые полигамные игры, заставляя меня нервничать и ревновать.

Будучи зрелым, точно знает, чего хочет от жизни, от меня и уверенно идёт именно в этом направлении, даря мне сумасшедшее головокружительное счастье и надёжную опору.

У меня больше нет сомнений, нет опасений, ведь этот мужчина постоянно доказывает, что доверилась я ему не зря. Обожаю", – трогательно написала в посте Даша.